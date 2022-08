Sconcerti: il Napoli è alle spalle delle prime quattro nella corsa scudetto, ma ha Osimhen

Al Corsera: Ha perso Koulibaly, Insigne, Ospina, Mertens, Fabian Ruiz, i sostituti sono giovani cui dobbiamo ancora fare l’occhio

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera fa il punto delle squadre alla vigilia della ripartenza del campionato di Serie A. Per lui ci sono due formazioni già pronte, Milan e Inter, Roma e Juve in via di definizione e poi dietro il Napoli

Il Napoli è indietro in questa corsa. Ha perso Koulibaly, Insigne, Ospina, Mertens, Fabian Ruiz, i sostituti sono giovani a cui dobbiamo ancora fare l’occhio. Il Napoli oggi va messo alle spalle delle prime quattro Punto chiave di questa stagione l’assoluta mancanza di soldi che ha fatto sì che si puntasse sui calciatori svincolati e spesso anche piuttosto avanti con l’età L’altro aspetto diverso di questo campionato è il suo invecchiamento. I giovani sono andati tutti alle squadre di fascia medio bassa. Le prime si sono nutrite quasi soltanto di vecchiaia illuminata Calcoli non se ne possono fare, ma secondo Sconcerti alla fine decideranno i grandi giocatori I migliori in assoluto sono due, Di Maria e Lukaku, entrambi con un contratto di un anno, a conferma della criticità del nostro calcio. Lautaro si avvia a quel genere d’importanza, Dybala potrebbe tornarci, Osimhen potrebbe perfino andare oltre, Berardi è il più regolare da molti anni ma non riempie mai gli occhi di chi non sa guardare.