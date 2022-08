Però Osimhen sbaglia troppi gol. Spalletti dovrà gestire una rosa ampia e di alta qualità

Dove sono le Cassandre che hanno pianto tutta l’estate? I cantori della napoletanità picciosa organizzassero le partite d’addio per Mertens

Cesare – Caro Guido grande vittoria del Napoli. Un Napoli straripante che ha dominato e controllato la partita senza correre alcun rischio in difesa. Ha rifilato 4 gol al Monza, tutti di ottima fattura e di cui un paio spettacolari. È chiaro che il tutto va dimensionato anche in base all’avversario perché il Monza è parso veramente poca cosa. Una squadra che ha cambiato tanti giocatori e che ha alcuni giocatori chiave ancora fuori come Cragno e Pessina.

Guido – Caro Cesare nonostante quanto detto sul Monza non possiamo fare a meno, almeno per il momento, di entusiasmarci. E di prendere atto dello straordinario lavoro di De Laurentiis e di Giuntoli. Adesso ci divertiamo ancor più perché assistiamo al fenomeno che Flaiano chiamava lo sport preferito dagli italiani, correre in soccorso del vincitore. Ma dopo il disastro di Koulibaly in Premier dove sono le cassandre piangenti? E quanti saprebbero dire in questo Napoli dove avrebbe giocato Mertens? Ma lasciamo ai cantori della napoletanità picciosa e deteriore il compito di organizzare giri da campo e partite di addio. Noi ci vogliamo godere Kvaratskhelia e Kim. È un Napoli di gente giovane che non ha ancora vinto nulla ed ha gran voglia di farlo.

Cesare – Hai ragione perché abbiamo visto in difesa un Kim roccioso e padrone dell’area di rigore e un Rrahmani che si distingue ormai anche in fase di costruzione. A centrocampo un Anguissa straripante, un Lobotka sempre più metronomo e chiave del gioco azzurro e Zielinski che nel ruolo di mezzala nel 4-3-3 sembra essere ritornato a grandi livelli (invece l’anno scorso come sottopunta del 4-2-3-1 è stato deludente). Speriamo che il polacco dia continuità alle sue prestazioni perché quando gioca così risulta essere determinante. E come non apprezzare Kvara che delizia, tira e segna indifferentemente di destro e di sinistro. Inoltre un Osimhen dirompente sia nelle sue verticalizzazioni ma anche nel ricevere e difendere palla spalle alla porta.

Guido – Unica osservazione su Osimhen è che spesso spreca occasioni da gol importanti e questo contro le grandi squadre e nelle partite difficili con poche occasioni a disposizione può essere un limite. Ho apprezzato che il Napoli quest’anno sembri meno ossessionato dalla costruzione dal basso cercando l’alternativa di lanciare Osimhen (o Lozano) negli spazi comunque creati dai giocatori avversari che pressano alti. E poi dobbiamo considerare che abbiamo in panchina gli ultimi acquisti Raspadori, Ndombele e Simeone che potranno integrandosi dare un importante contributo.

Cesare – Qui dovrà essere bravo Spalletti perché è gente che vuole giocare e la rosa andrà gestita con attenzione. Insomma Spalletti dovrà gestire un gruppo con molte potenziali prime scelte .Raspadori è un nazionale, è giovane e vuole dare continuità alla sua carriera. Ndombele non è qui per fare la comparsa. Come potrà dar loro spazio e impiegarli il mister che li ha fortemente voluti? Ad esempio Raspadori sarà sottopunta in un 4-2-3-1 o una alternativa a Kvara a sinistra nel 4-3-3 (ma al momento scalzare il georgiano sembra essere una impresa impossibile) o anche una alternativa ad Osimhen come centravanti (sperando però di avere il nigeriano sempre in campo). Ndombele è un giocatore dalle grandi qualità (ma con qualche problema a mantenere il peso forma , almeno nelle precedenti esperienze) che è voluto venire a Napoli per riconquistare la nazionale per i mondiali e quindi vuole giocare.

Guido – Cesare comunque sempre meglio i problemi di abbondanza. Su Ndombele al momento sembra essere l’alternativa ad Anguissa che, come Osimhen, speriamo di avere sempre in campo. Punto invece da chiarire è quello del portiere. Attualmente Meret sembra tranquillo ma sia la società, cercando durante tutta la campagna acquisti un nuovo portiere, che l’allenatore nelle sue dichiarazioni, non sembrano puntare su di lui.

Cesare – Intanto il tempo passa e rimangono una decina di giorni per prendere Navas o Kepa (quest’ultima operazione mi convince di più perché ha 28 anni rispetto ai 35 di Navas). Anche se poi il portiere non arriverà penso che il Napoli abbia le spalle abbastanza coperte potendo comunque contare anche su Sirigu che è un ottimo portiere). Comunque secondo me potremo stilare un primo bilancio sulla competitività della squadra dopo le partite non facili contro Fiorentina e Lazio, ma le prospettive ci sono tutte per un campionato interessante.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: tranquillo; Guido: sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido: ottimo

Rrahmani – Cesare: buono; Guido:buono

Kim – Cesare: roccia; Guido: un frangiflutti

Mario Rui – Cesare: ottimo; Guido: davvero bravo

Lobotka – Cesare: indispensabile; Guido: fondamentale

Anguissa – Cesare: ottimo ; Guido: grande

Zielinski – Cesare: buono; Guido: ottimo

Kvara – Cesare: fortissimo; Guido: eccezionale

Osimhen – Cesare: straripante; Guido: sufficiente

Lozano – Cesare: buono; Guido: ottimo

Politano – Cesare: non in partita; Guido: evanescente

Olivera – Cesare: buono; Guido: buono

Elmas – Cesare: utile; Guido: versatile

Zerbin – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Ounas – Cesare: brillante; Guido: negli spazi sguazza