Napoli-Espanyol (ore 19) visibile su Facebook e Sky a 2,29 euro anziché a 3 euro

Il prezzo è stato ulteriormente abbassato. Il collegamento comincerà alle 18.15. Ultima amichevole prima dell’inizio del campionato

Oggi a Castel di Sangro ultima amichevole stagionale del Napoli che sarà impegnato alle 19 contro l’Espanyol squadra di Liga.

La partita in tv potrà essere seguita su Facebook e Sky al prezzo di 2,29 euro anziché 2,99 come in un primo momento annunciato.

Qua il link per acquistare l’evento su Facebook.

Come al solito, la telecronaca sarà di Carlo Alvino coadiuvato dai Fius Gamer.

L’evento – interamente prodotto dal Napoli e che comincerà alle 18.15 con 45 minuti di pre-partita – sarà presentato Claudia Napolitano e Luca Turco.

Come al solito ci saranno interviste ai protagonisti prima durante e dopo l’incontro.

A fine match la consueta intervista a Luciano Spalletti.