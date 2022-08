Napoli-Espanyol, De Laurentiis in panchina tra Spalletti e Giuntoli, non era mai successo

Per la prima volta in tanti anni, il presidente ha deciso di accomodarsi in panchina e non in tribuna per seguire la gara del Napoli

Per la prima volta tra i due ritiri pre campionato, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis si fa vedere in pubblico e lo fa allo stadio patini per l’ultima amichevole estiva del suo club.

Prima apparizione pubblica dunque per il patron azzurro che ha deciso di non sedersi in tribuna per assistere alla gara. Una novità assoluta, De Laurentiis infatti è si è accomodato in panchina tra l’allenatore Spalletti e Cristiano Giuntoli per supervisionare da vicino la sua squadra prima dell’avvio del campionato.