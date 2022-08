Napoli-Espanyol, giocano Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ultimo test estivo per la formazione di Spalletti in vista del primo impegno di campionato contro il Verona. Out Politano, parte titolare Elmas

L’amichevole contro l’Espanyol allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro conclude il secondo ritiro estivo del Napoli.

Sarà l’ultimo test per mister Spalletti, dopo la vittoria per 3-1 contro il Girona, in vista dell’esordio in campionato, in programma al Bentegodi contro l’Hellas Verona.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

ESPANYOL: Lecomte; Cabrera, Calero, Moll, Souza, Olivan Herrero, Mato Sanmartin, Nico, Sergi Gomez, El Hilali, Saez. All. Martinez

La partita in tv potrà essere seguita su Facebook e Sky al prezzo di 2,29 euro anziché 2,99 come in un primo momento annunciato.