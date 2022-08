Napoli-Espanyol 0-0, non si riesce a tenere il conto dei falli degli spagnoli

Buona la prestazione degli azzurri nonostante il pareggio. In evidenza Lozano in attacco e Olivera. Kvaratskhelia spesso pericoloso sotto porta, ma Lecomte fa i miracoli

Termina con un pareggio a reti inviolate l’ultima amichevole del Napoli contro l’Espanyol, una gara dura per l’eccessiva aggressività degli spagnoli che si era evidenziata già nella scorsa gara contro il Girona. Tanti gli episodi che hanno visto protagonisti gli azzurri soprattutto nella prima frazione di gara.

Occasionissima all’11esimo con Lobotka che lancia in verticale per Lozano, gioco a due del messicano con Osimhen che davanti alla porta spara un destro rasoterra: Lecomte devia in angolo. Sugli sviluppi dell’angolo battuto da Mario Ruiz si rende ancora protagonista Victor che va ad impattare di testa, Lecomte si supera!

Sempre Osimhen al 31, servito stavolta da Di Lorenzo: dall’interno dell’area il nigeriano prova il rasoterra verso il centro, Lecomte blocca in due tempi.

Al 42′ bella progressione di Kvaratskhelia dalla sinistra, il georgiano si accentra e preferisce tirare in porta e non servire Elmas: respinta di piede di Lecomte.

Sul finire della prima frazione di gioco anche il presidente De Laurentiis si è alzato dalla panchina per andare a protestare, prima col quarto uomo e poi direttamente con l’arbitro, per l’eccessiva aggressività degli spagnoli in campo

Ripresa a ritmi più bassi, ma sempre con il Napoli che detta il gioco. Al 16esimo Kvaratskhelia tenta di superare Calero, il numero 5 dell’Espanyol lo ferma con le cattive: fallo.

Al 20′ il Napoli sfiora il gol! Si batte un corner, traversone dalla destra di Lozano che attraversa tutta l’area, nemmeno Osimhen riesce ad arrivarci!

Molto agitato anche l’allenatore Luciano Spalletti che al 34esimo dopo un su Brian Olivan, mentre la panchina dell’Espanyol si era alzata per protestare è escito dalla propria area e si è rivolto al suo collega spagnolo lamentandosi per i falli fatti da solo e intimandogli di restare seduto.

Giallo al 35′ quando dopo un fallo di Brian Olivan su Zerbin, l’arbitro Scatena tira fuori prima il cartellino giallo e poi quello rosso, ma l’Espanyol continua la sua gara in undici uomini.

Al 41′ il presidente De Laurentiis ha lasciato in anticipo lo stadio Patini di Castel di Sangro a bordo di un van.

Buona la prestazione di Lozano che è stato il calciatore ad aver giocato il maggior numero di minuti. Il messicano è stato limitatissimo dai falli subiti, poiché gli spagnoli non lo hanno mai lasciato mai in pace.

Degna di nota anche la prestazione di Mathias Olivera che si è fatto trovare con i tempi giusti in difesa.