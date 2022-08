Milena Bertolini confermata Ct dell’Italia femminile nonostante il deludente Europeo

Milena Bertolini è stata confermata alla guida dell’Italdonne nonostante la delusione (per non dire brutta figura) degli Europei. Lo annuncia la Figc con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale con cui si rendono noti i tecnici delle Nazionali Femminili per la stagione 2022/23. Per la Bertolini dunque lo stesso destino di Mancini, rimasto alla guida degli Azzurri nonostante la mancata qualificazione al Mondiale. La Federazione presenta, nella stessa nota, anche i prossimi impegni che attendono la Nazionale femminile.

Reduce dalla delusione per l’eliminazione prematura nel Campionato Europeo, la Nazionale Femminile di Milena Bertolini dovrà voltare subito pagina per cercare di centrare la qualificazione al Mondiale: prime in classifica nel Gruppo G con due punti di vantaggio sulla Svizzera, le Azzurre sono chiamate a difendere il primato che vale il pass per il torneo iridato nelle ultime due gare del girone in programma il 2 e il 6 settembre con Moldova e Romania. Se l’Under 23, che si ritroverà a fine mese a Coverciano per il primo raduno stagionale, giocherà al pari dell’Under 16 solo gare amichevoli, continuando nella sua funzione di facilitare il passaggio delle ragazze dall’attività giovanile a quella senior, Under 19 e Under 17 sono attese come ogni anno dalle qualificazioni ai rispettivi Campionati Europei di categoria.