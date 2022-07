La Stampa fa a pezzi l’Italia femminile di calcio: difesa gruviera e centrocampo inesistente

Più che un debutto, è stato un incubo. L’Italia femminile di calcio ha perso 5-1 dalla Francia nella gara inaugurale. Ecco cosa scrive La Stampa:

Nel finale di tempo Geyoro si scatena, due reti ancora nello spazio di cinque minuti e la sconfitta dura diventa già disfatta. Se aggiungiamo al conto 14 tiri totali, un paio di palle-gol alle ortiche, un palo e una bella parata di Giuliani, ecco riassunta mezza partita senza storia, da dimenticare prima possibile. La difesa è una gruviera, il centrocampo a tratti non esiste (non casualmente, dopo l’intervallo, torna in campo solo Caruso), l’attacco rimane isolato e vive di strappi. Il dominio francese è totale, se s’attenua nella ripresa è per un naturale appagamento e perché un barlume di resistenza s’intravede.