🥱 Il calcio ha il potere di far credere a taluni uomini di essere competenti in qualcosa, quasi sempre a coloro i quali fanno un altro mestiere. Il tiro a bersaglio per frustrazione o la ristampa della bibbia per folgorazione. La noia a Firenze è stata tanta che anziché guardarsela la partita scrivevano Filippiche. Meglio na pizza!

😇La Fiorentina è come quei gruppi sulla spiaggia che s’atteggiano a cattivoni, urlano, sfidano con lo sguardo ma poi, più che infastidirti fino all’esasperazione, non ti sfiorano nemmeno. Ma va bene, si chiama intensità, densità, folklore.

🤔L’arbitro ha, con coerenza, arbitrato una chiavica. Ma perché si tace sempre sui cori di merda della Fiesole? Ma perché non si denuncia ogni santa domenica sta schifezza fino a farla finita? Ma perché ha ammonito Anguissa e non Milenkovic per una gomitata?

🙄Kvara ha fatto male ma quello forte ti fa mezza giocata e ti manda in porta, solo che Lozano tiene problemi di orientamento, l’ha spostata di cinque metri. Vedi Raspadori due palle, mezzo goal. Loro? Solletico a Meret.

😬Meret con la palla tra i piedi è il tuo partner col telefono senza blocco in mano. Ma la marcatura a uomo anni settanta ci ha costretti al patema d’animo…in fondo è… Italiano…

😶Ma pecchê Politano non la crossava? Nientemeno che pure mammà ad un certo punto gli ha urlato di crossarla. Ma addo’ vuleva ‘i’? Questi sono errori gravi,di lettura che i Coverciani di Facebook dovrebbero sottolineare.

💙 Gli zero a zero sono brutti ma utili. Se non puoi vincere non devi perdere. Con sto mercato ancora aperto,gente con valigie in entrata e in uscita, non è facile. Imbattuti, secondo clean sheet,nuovi in rodaggio. Ah il goal era nettamente in fuorigioco…

