L’ex manager di Schumacher: “accetta la Ferrari. Se vinci con quella macchina di merda, sarai un eroe”

Arriva anche in Italia il libro di Willi Weber lo storico manager di Michael Schumacher. Un libro velenosetto. Ne scrive Il Giornale con Umberto Zapelloni.

Willi Weber era conosciuto come il signor 20%, tanta era la percentuale di ogni contratto di Schumacher che finiva nelle sue tasche.

In questi giorni arriva in Italia per Rizzoli il suo libro di memorie «Benzina nel sangue» pubblicato un anno fa in Germania. Una lettura interessante. Con qualche data che non torna, qualche racconto che non fila. Ma interessante per sapere qualcosa in più di Michael. Weber si toglie qualche sassolino dalle scarpe. A 80 anni non ha più peli sulla lingua. Prova a scalfire il mito Schumi dandogli del taccagno, raccontando che gli orologi che regalava ai suoi meccanici glieli pagava lo sponsor, arriva a definirlo «un daltonico che non capisce di che colore sia un pomodoro». Ingeneroso.