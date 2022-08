L’Equipe: il Psg è fiducioso per Skriniar, segnali positivi dall’Inter

La pratica è curata in prima persona da Al Khelaifi. Scrive L’Equipe: l’Inter non è più così ferma nell’opporsi al trasferimento, c’è ottimismo

Il Psg torna a essere fiducioso per l’acquisto di Skriniar. Lo scrive L’Equipe: si è riaperto il dialogo tra il club parigino e l’Inter. Un dialogo che il quotidiano che definisce costruttivo. E c’è di nuovo fiducia.

Il 27enne difensore interista è sempre stato l’obiettivo numero uno della campagna acquisti del club la cui direzione sportiva è sotto la guida di Luis Campos. L’Equipe scrive che la discussione va avanti da tre mesi.

La scorsa settimana Marotta sembrava aver chiuso la porta

ma nelle ultime ore nell’ambiente parigino è tornato l’ottimismo. Il file, curato in prima persona dal presidente Nasser al-Khelaifi, ha fatti passi in avanti. Il dialogo è considerato positivo.

Non sono trapelate cifre, ma i dirigenti dell’Inter non sono più così ostili alla vendita del difensore al PSG. In privati gli italiani non nascondono più che probabilmente dovranno avallare questo accordo entro giovedì sera.