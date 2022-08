L’entusiasmo di De Laurentiis: Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!

Il presidente del Napoli ha twittato subito dopo la bellissima vittoria del Napoli contro il Verona per fare i complimenti alla squadra e al suo allenatore

Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha esultato, non solo per il risultato finale di 5-2, ma soprattuto per la grande prestazione messa in campo dal Napoli di Spalletti nella prima partita stagionale contro il Verona

Questo il tweet del presidente

“Ottima la prima! Meravigliosa prestazione della squadra!! Bravissimo Spalletti!!!”

