Kulusevski: «Conte non vuole che mi diverta, vuole che uccida l’avversario in modo sportivo»

Il centrocampista parla della sua esperienza al Tottenham: «A volte mi sento a mio agio, quindi gioco e mi diverto. Posso attaccare di più l’obiettivo»

Dejan Kulusevski, in prestito al Tottenham dalla Juventus, parla di Antonio Conte e della sua esperienza in Premier League. Le sue parole sono su As.

“A volte mi sento molto a mio agio, quindi gioco e mi diverto, ma Conte non vuole che mi diverta! Vuole che uccida l’avversario in modo sportivo! Posso attaccare di più l’obiettivo, di sicuro. A volte sono in un mondo diverso quando gioco. Penso che anche se non giochiamo tutti al massimo livello stiamo ancora vincendo. Questo è molto importante”.