Italia, il nuovo kit Away: «celebra la cultura della Nazionale e il design»

La Nazionale italiana, dopo il primo kit, ha presentato la nuova maglia da trasferta disegnata da Puma. Sono gli ultimi kit col brand tedesco: è notizia verificata che da gennaio l’Italia sarà vestita da Adidas. Secondo quanto scrivono gli account ufficiali degli Azzurri su Twitter, la maglia «celebra la cultura della Nazionale e il design».

Il nuovo audace linguaggio di design reinterpreta i modelli nazionali del calcio e della cultura, unendoli per trasformare la maglia in un capo rappresentativo per la nazione e le squadre nazionali.

La nuova maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto ad alte prestazioni ULTRAWEAVE e dalla tecnologia traspirante dryCELL, che la rendono la maglia più leggera e confortevole che PUMA abbia mai realizzato.

La versione Replica è realizzata al 100% con poliestere riciclato ed è dotata della tecnologia traspirante dryCELL per mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo o dal luogo. Sia la maglia Authentic che Replica sono realizzate con materiali riciclati al 100%, escluse le rifiniture e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore.

Gli Azzurri onorano il Tricolore. La maglia bianca si accende con grafiche audaci e dettagli che si ispirano con orgoglio ai colori della bandiera nazionale. Le rifiniture dorate rendono omaggio all’età calcistica d’oro dell’Italia.