Gigi Cagni: «Dybala non ha personalità. Oramai ha 28 anni, non cambierà mai»

Intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà, all’ex allenatore Gigi Cagni viene chiesta una opinione sulle prime tre partite in giallorosso di Dybala. Per Cagni, l’argentino non ha personalità.

«Giudico un giocatore che per me doveva essere un grandissimo giocatore, tra i migliori al mondo, ma non ha mai dimostrato le qualità che ha, perché gli manca la personalità. Possiamo dire quello che vogliamo, oramai ha 28 anni e non cambierà mai. Nell’ultima partita ha fatto un passaggio che poteva fare chiunque, questa mezza rovesciata da cui poi è nato il gol, e l’hanno fatto passare come un assist o chissà che… Dai giocatori come lui pretenderei cose diverse. Se Mourinho può dargli una mano? Spero di sì, ma puoi avere tutti gli allenatori che vuoi, se la personalità non ce l’hai non ce l’hai. Possibile che a 28 o 29 anni non sia mai riuscito ad esprimere queste doti che ha in partite importanti? C’è qualcosa che non va. Col tempo può essere tutto, certo, ma Dybala a 28 anni non ha fatto ancora niente, l’ha fatto solo a Palermo, non è mai emerso neanche in Nazionale e contro le grandi squadre. Ci sarà un motivo».