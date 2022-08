Gazzetta: Raspadori, il Sassuolo vuole 35 milioni più 5 di bonus ma si continua a trattare

Il Napoli si è spinto a 31 sicuri più bonus. Starebbe per cadere anche la richiesta emiliana di una percentuale sulla futura rivendita

Trattativa Raspadori. Ciascuno ha le sue cifre. Oggi la Gazzetta fa il punto della situazione:

L’arrivo a Napoli di Giacomo Raspadori è sempre più probabile ma per ora resta sospeso perché i continui contatti tra le due società hanno portato a limare qualche differenza ma non a chiudere la trattativa. Il Sassuolo vuole almeno 35 milioni di base fissa più almeno altri cinque di bonus facilmente raggiungibili, il Napoli si è spinto a 31 sicuri più bonus. Nessuna contropartita tecnica sembra possa essere inserita nell’affare e starebbe per cadere anche la richiesta emiliana di una percentuale sulla futura rivendita.