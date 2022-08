Gazzetta: la Juve si prepara ad offrire a Mertens uno stipendio da 5 milioni

La Juve cerca un attaccante che sappia fare sia l’esterno sia la punta centrale, per far riposare ogni tanto Dusan Vlahovic. La pista che porta a Morata, il preferito di Allefri, sembra complicata, perciò i bianconeri pensano a Mertens. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Perciò sta prendendo quota la candidatura di Dries Mertens, svincolato dal Napoli e ancora senza squadra. Il belga arriverebbe a zero e la Juventus potrebbe accontentarlo con uno stipendio da big (intorno ai 5 milioni di euro), oltre a permettergli di giocare la Champions League, competizione alla quale non vuole rinunciare. Ha 35 anni ma conosce bene la Serie A, uno dei requisiti più importanti per Allegri, e risolverebbe due problemi in uno. Da Napoli sussurrano che Ciro sia troppo legato all’azzurro per passare alla Juventus, ma in questi anni ne abbiamo visti tanti di giocatori che di fronte a un’opportunità ghiotta e un ingaggio pesante hanno cambiato idea. La Juve si era già fatta viva un mese fa e Mertens aveva declinato. Ci riproverà nelle prossime ore, tenendo aperte però anche altre strade”.