Gazzetta: Kvaratskhelia non ha nulla a che vedere con Insigne se non la sterzata per rientrare sul destro

Ama attaccare lo spazio palla al piede, è perfetto per il nuovo Napoli di Spalletti che vuole meno palleggio, meno raccordo e più profondità

Sono cambiati gli interpreti della trequarti e dell’attacco azzurro. E l’impressione è che non sia finita qui, vista la trattativa per Simeone e quella per Raspadori. Spalletti dunque è pronto a varare un nuovo Napoli, con caratteristiche profondamente diverse dal passato. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Meno palleggio, meno raccordo, forse meno fantasia ma tanta profondità in più da parte di Kvaratskhelia e compagni, ragion per cui anche i centrocampisti non appena avranno il pallone dovranno “vederci lungo”. Il georgiano non ha praticamente nulla a che vedere con Insigne se non quella sterzata per rientrare sul destro che piaceva tanto al talento di Frattamaggiore e che Kvara replica con frequenza. Lui, però, può andare verso il centro del campo ma anche verso il fondo, è bravo spalle alla porta ma non ama particolarmente la fase difensiva. Non sembra avere tanti gol nei piedi ma sa creare superiorità numerica e servire assist.

Se Kvara non somiglia a Insigne, Raspadori somiglia a Mertens.

Insomma, il georgiano ama attaccare lo spazio palla al piede proprio come sa fare Raspadori, che da “dieci diventa nove” in un attimo chiedendo triangolo al centravanti di turno. Giacomino somiglia a Mertens per questo e per la capacità di inventarsi punta ma rispetto a Dries ha meno colpi, meno ispirazione. Certo, in fase difensiva è una “zanzara” fastidiosa e questo a Spalletti piace tanto perché gli serve uno così per attaccare alti gli avversari e ripartire velocemente.