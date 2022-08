Gazzetta: De Ketelaere e Leao sono incontrollabili. Resisterà il Milan alla proposta indecente per Rafael?

Lo scrive Fabio Licari sulla Gazzetta dello Sport commentando la vittoria del Milan sul Bologna, e l’intesa tra i due rossoneri in campo.

“Quei due sono incontrollabili. Per il bene del campionato sarebbe bello non separarli. CDK inventa cose che gli umani non vedono. Leao ha momenti irresistibili e segna il primo gol con la solita fuga che lascia nella polvere difensori e portiere”.

E ancora:

“CDK-Leao è la formula della serata. Il belga fa il regista di una volta: con tutto il bene del mondo per Diaz, gli starebbe bene il 10 sulle spalle. Una cosa è il campionato in Belgio, un’altra il tatticismo italiano che lo obbligherà al grande salto. Si vedono già lanci precisi nel breve e nel lungo, ma anche la voglia di tornare a dare una mano. De Ketelaere accentra già palloni e manovra, gli assist non mancheranno. Forse quel tira e molla per un paio di milioni, che rischiava di far saltare l’affare, il Milan poteva risparmiarselo. Leao sarà anche distratto in alcune circostanze, deve segnare di più fuori casa, ma è il prototipo di quel giocatore al quale sarebbe un’utopia chiedere 38 partite con la concentrazione di Chiellini (o di Kalulu, restando in tema).