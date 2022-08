Fiorentina-Napoli, la Digos esamina il video del faccia a faccia di Spalletti col tifoso viola

Lo riporta Repubblica Firenze. Si cerca di identificarlo, anche grazie alle testimonianze di quanti erano presenti al Franchi. Il tifoso rischia il Daspo

Secondo quanto riporta Repubblica Firenze, la Digos sta esaminando il video del faccia a faccia di Luciano Spalletti con il tifoso della Fiorentina che lo ha quasi schiaffeggiato, ieri, al Franchi, in occasione di Fiorentina-Napoli. Si cerca di stabilire l’identità del tifoso per punirlo adeguatamente. Gli investigatori stanno esaminando il video che testimonia il momento in cui l’allenatore del Napoli si avvicina agli spalti per rispondere agli insulti del tifoso, che si sbraccia e colpisce il tecnico.

Gli investigatori della squadra tifoserie stanno esaminando filmati e raccogliendo testimonianze per valutare il comportamento dell’uomo, che rischia concretamente un provvedimento di Daspo.