Spalletti in conferenza: «Portiamo casa un punto difficile. Il nostro atteggiamento deve esser quello di stasera»

«Mi è piaciuto l’arbitraggio. Kvara ha già avuto modo di farsi apprezzare dai compagni, dai dirigenti e dai tifosi per cui deve stare tranquillo»

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza al termine della gara di questa sera pareggiata contro la Fiorentina

Pensa che ci siano problemi tra lei e Firenze per via del pubblico?

«Un problema tra Firenze e me? Che significa? Sono sempre gli stessi che vengono dall’inizio alla fine con “la mila di tu ma”, non è corretto, la mia mamma ha 90 anni e non è possibile sentirsi dire questo per 90 minuti. Sono anni e anni che sento le stesse cose e bisogna prendere precauzioni. Dicono che ovunque fanno così, non è vero, a Napoli non fanno mai di queste cose»

Cosa portate via da Firenze?

«Da Firenze portiamo via un punto in una partita difficile perché le squadre si sono affrontate a viso aperto. Gollini è stato bravo in un paio di interventi e noi abbiamo sbagliato alcune palle»

Per la prima volta tutti i nuovi

«Mi aspettavo qualcosa di più nell’ultimo quarto d’ora in considerazione che la Fiorentina aveva giocato tre giorni fa. Sono stati bravi i loro e noi non siamo riusciti a dare l’impennata della freschezza di cinque calciatori nell’ultima mezz’ora. Si sono perse delle palle difficili da gestire e si deve giocare meglio la palla con una squadra che pressa come la Fiorentina»

Sull’arbitraggio

«Mi è piaciuto molto, nel primo tempo pochi fischi. In generale ha lasciato correre perché si vuole un calcio che si avvicini al calcio inglese in cui non si parla di contatto. I direttori di gare devono far smettere gli opinionisti di parlare di “contatto”»

Kvara si è sciolto?

«Kvara ha già avuto modo di farsi apprezzare dai compagni, dai dirigenti e dai tifosi per cui deve stare tranquillo. Lui ha la volontà del calciatore giovane che vuole mettersi in luce, è frenetico di far vedere tutto insieme il suo valore, ma deve stare calmo e farà vedere di essere un calciatore pronto per qualsiasi squadra»

Come affronterete il tour the force?

«Noi sappiamo quelle che è la nostra ambizione, non abbiamo altra scelta che giocare tentando di fare i protagonisti. Il nostro atteggiamento deve esser quello di stasera, abbiamo perso qualche palla di troppo, ma la volontà era quella di vincere. Bisogna alzare il livello di qualità nella costruzione di gioco»

Come giudica la condizione fisica?

«Non ho visto problemi nella condizione fisica. La nostra difficoltà è stata quella di giocare la palla»