Due ore di colloquio non sono bastate: non c’è ancora accordo tra Inter e Sanchez per l’addio

“E’ terminato da poco l’incontro tra la dirigenza dell’Inter, rappresentata da Piero Ausilio, e l’entourage di Alexis Sanchez, nella figura di Fernando Felicevich, accompagnato da Rocco Dozzini. Le parti si erano incontrate intorno alle 12.40 di oggi: il meeting è terminato alle 14.30. Sul tavolo la risoluzione del contratto dell’attaccante cileno, in uscita dall’Inter. L’accordo non è ancora stato trovato. Il club e Sanchez si stanno avvicinando, ma serviranno nuovi incontri per arrivare a sancire definitivamente l’addio”.