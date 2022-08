Di Marzio: il Napoli ha chiuso per Giovanni Simeone. Operazione da oltre 15 milioni

Il Cholito arriva in prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto (che diventa obbligo a determinate condizioni, tra cui la qualificazione in Champions) fissato a 12

È fatta tra il Napoli e l’Hellas per Giovanni Simeone. Lo annuncia il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. L’attaccante argentino arriverà da Verona con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. L’obbligo scatterà a determinate condizioni.

È il risultato del tira e molla tra De Laurentiis e Setti. Il Napoli si garantisce la formula che aveva scelto. Il Verona si accontenta di un prestito molto oneroso che di fatto mette gli azzurri in condizione di riscattare Simeone.

Il fatto che il prestito parta da un diritto di riscatto – scrive Di Marzio – permetterà agli azzurri di non comprare a titolo definitivo Simeone a fine stagione se non dovesse andare bene l’avventura. In caso contrario, quindi con una buona stagione del Cholito o con gli azzurri in Champions, allora scatterà l’obbligo.

Il Verona intanto riceve 3.5 milioni. Una cifra così importante per un prestito fa anche capire la volontà del Napoli di riscattarlo in futuro e in parte lo vincola anche.