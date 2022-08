CorSport: Meret rischia di diventare concorrente sia di Navas che di Sirigu, nessuna offerta sul mercato

Il portiere friulano è titolare ma senza rinnovo. Il mercato chiude tra una settimana, rischia di finire in fondo alle gerarchie.

Alex Meret è titolare nel Napoli ma senza rinnovo. Se dovesse arrivare Navas, al portiere friulano resterebbero due strade: andar via o restare. Ma non ha offerte, il mercato sta per chiudere, scrive il Corriere dello Sport. Entrambe le strade sono difficili.

“In Italia i pali sono coperti, ogni squadra ha un portiere, Meret poteva andare prima allo Spezia (dove ora c’è Dragowski), poi all’Empoli qualora fosse partito Vicario, infine al Torino che tra Milinkovic-Savic e Berisha si sente al sicuro. All’estero s’è mosso poco. A una settimana dalla fine del mercato non ci sono richieste, è già tardi, è passato troppo tempo, per questo resiste il rischio concreto di ritrovarsi a diventare – nel caso – concorrente non solo di Navas ma anche di Sirigu, che non è arrivato solo per guardare gli altri”.

Meret non ha certezze.

“Oggi è titolare, potrebbe esserlo per tutta la stagione ma anche finire in fondo alle gerarchie. Sono giorni decisivi”.

Qualche settimana fa stava per rinnovare, poi, quando ha capito che il Napoli si guardava intorno alla ricerca di un sostituto, ha bloccato tutto.