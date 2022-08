CorSport: l’intesa tra Navas e il Psg sulla buonuscita è ancora in alto mare

L’operazione Navas al Napoli è in alto mare. Il portiere ieri è stato convocato per la gara del Psg contro il Tolosa. Galtier ha chiarito che è ancora un calciatore del Psg. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il brindisi con il portiere inseguito da mesi non dipende dal Napoli nel senso che il grande ostacolo è sempre l’accordo tra il Gato e il Paris sull’entità della buonuscita, ma la questione è ancora in alto mare: tant’è che Galtier lo ha incluso nella lista dei convocati per la partita di oggi in trasferta con il Tolosa. Capitolo archiviato? Il club azzurro aspetta ancora prima di sbilanciarsi in un senso o nell’altro, ma l’inserimento tra i convocati a differenza dell’altro uomo mercato di nome Paredes non depone granché bene e il tempo ormai stringe”.