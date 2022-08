CorSport: l’affare Kepa si complica, il Napoli riallaccia i contatti per Navas per un prestito biennale

I problemi con il Chelsea riguardano l’importo dei bonus e la formula. L’apertura del Psg al prestito biennale garantirebbe un minimo di continuità in più

Il Napoli cerca ancora un portiere che possa affiancare Meret. La trattativa per Kepa sembra essersi complicata, scrive il Corriere dello Sport e per questo motivo Giuntoli ha riallacciato i contatti con il Psg per Navas, che potrebbe arrivare in prestito biennale.

“E dunque: innanzitutto colloqui per Kepa alla vigilia della prima di Premier. Frenetici: gli ostacoli di carattere economico esistono, resistono, ma il club di De Laurentiis ha intenzione di piazzare il colpo quanto prima”.

I problemi riguardano l’importo dei bonus e la formula, i dettagli del prestito richiesto e la collaborazione nel pagamento del suo ingaggio da 9 milioni a stagione.

“i problemi nella trattativa con il Chelsea hanno ravvivato i contatti Napoli-Psg, Giuntoli-Campos, con una novità che garantirebbe anche un minimo di continuità all’eventuale accordo: prestito biennale, con imprescindibile partecipazione del Paris alla copertura dello stipendio. Molto simile a quello di Kepa. La borsa dei portieri è impazzita: oscillazioni continue”.