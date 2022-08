CorSport: Inter, tramontano le ipotesi Chalobah e Akanji, il centrale di difesa sarà Acerbi

Il laziale arriva in prestito gratuito, ma il punto interrogativo riguarda le sue condizioni fisiche: fuori squadra, si allena a parte da tempo

Domani l’Inter avrà il suo rinforzo in difesa: Francesco Acerbi. Il Corriere dello Sport dà per fatta l’operazione, anche perché sono tramontate le alternative, ovvero Chalobah, per il quale ieri Tuchel ha chiuso ad un’uscita, e Akanji, per cui il Borussia Dortmund resta fermo sulle sue posizioni e sulle sue richieste. L’Inter magari ci riproverà l’anno prossimo, quando sarà svincolato.

Acerbi arriverà all’Inter in prestito gratuito.

“Decisiva in questo senso la disponibilità del diretto interessato a rinunciare alle mensilità di luglio e agosto. Lotito avrebbe voluto che se le accollasse l’Inter, sotto forma dell’onere per il prestito. Ma, davanti alle resistenze nerazzurre, ci ha pensato Acerbi a sbloccare la situazione. Del resto è il primo a sapere di non poter restare più a Roma da separato in casa”.

Coprirà il vuoto lasciato da Ranocchia. Sarà il vice-De Vrij. Ma ci sarà da valutare le sue condizioni fisiche.

“Il punto interrogativo riguarda le sue condizioni fisiche, essendo fuori squadra e allenandosi a parte ormai da tempo. Inevitabile che avrà bisogno di un lavoro supplementare per rimettersi in pista”.