Chiacchio: «Gaetano ha avuto la squalifica minima, è stato appurato il tono scherzoso del whatsapp»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Lui e Parigini sono amici, il giocatore del Como ha risposto con lo stesso tono scherzoso, lo ha chiarito al club»

L’avvocato Eduardo Chiacchio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la squalifica per due turni del centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, per aver inviato un Whatsapp ad un calciatore del Como in occasione dell’ultima partita di campionato della Cremonese, la scorsa stagione.

«La Procura Federale ha aperto l’indagine dopo che è stata messa al corrente del messaggio di Gaetano. E’ stato subito individuato il carattere scherzoso, visto il rapporto di amicizia tra Gaetano e Parigini. Il giocatore del Como ha riferito che si trattava di un messaggio scherzoso ed ha risposto con lo stesso tono. Sia la procura Federale che quella Generale del Coni hanno ritenuto che questo tipo di messaggi albergasse nell’alveo dello spirito puramente scherzoso. Infatti le giornate di squalifica sono solo due, il minimo possibile, come quando si dice una parolaccia ad un avversario».

A Chiacchio è stato chiesto chi ha reso pubblico il messaggio.

«Chi l’ha diffuso non ha mai pensato che si trattasse di combine, è stato lo stesso Parigini che l’ha comunicato alla sua società specificando che si trattava di uno scherzo».