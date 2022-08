Bargiggia: «Il Napoli è il club che si è mosso meglio sul mercato. Ndombele? Paratici mette pressione»

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, storico giornalista di Mediaset ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Un commento dopo la prima di campionato

Questione Simeone

Capitolo Napoli

“Faccio una premessa: è sicuramente la squadra che si è mossa meglio sul mercato. Ripeto che per Simeone siamo ai dettagli.

Ndombele arriverà al Napoli nonostante abbia altre proposte da club di premier, perché è lui che vuole il club partenopeo. Prendere in prestito un calciatore così importante, pagato settanta milioni di sterline due stagioni fa, porta pregio alla Serie A ed alla squadra di De Laurentiis, ingiustamente criticato per il mercato fatto fino ad ora. Il Tottenham chiede 2 milioni per il prestito, ma il Napoli offre solo un milione. Sono ottimista sul suo arrivo. Il diritto di riscatto verrà fissato tra i 30 ed i 35 milioni di euro, perché il Tottenham non può fissare una cifra inferiore altrimenti farebbe una minusvalenza. L’idea del Napoli è far scadere a giugno 2023 la cifra pattuita oggi e poi ritrattare l’acquisto. Ndombele guadagna oltre dieci milioni di sterline a stagione in Inghilterra. Le notizie fatte uscire ieri da qualche esperto di mercato sono state veicolate da Paratici che spinge per mettere pressione al Napoli. Gli azzurri sarebbero disposti a pagare fino a 2,5 milioni di ingaggio al ragazzo in questa stagione.

Il centrocampista verrà per sostituire Fabian, nonostante ho sempre sostenuto che il club partenopeo non avrebbe cercato il sostituto dello spagnolo. Quando lo abbiamo detto, non c’era la prospettiva di prendere quasi gratis un calciatore come Ndombele.