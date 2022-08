Aveva detto: «Nessun club vuole Ronaldo». CR7 ignora Carragher nel prepartita (VIDEO)

Il portoghese ha salutato gli altri commentatori di Sky Sport Uk presenti in campo, ma non l’ex stella del Liverpool. Gli è passato davanti senza un cenno

Ad inizio agosto, l’ex stella del Liverpool, Jamie Carragher, rilasciò un’intervista a Sky Bet in cui parlò di Cristiano Ronaldo. Disse:

«La situazione è complicata per lo United perché altri club non lo vogliono. E penso che se chiedi a Ten Hag, non credo che nemmeno lui lo voglia. E non sono davvero sicuro che lo spogliatoio del Manchester United voglia Cristiano Ronaldo al momento».

Il portoghese deve essersela legata al dito, dato che ieri sera non ha nemmeno salutato Carragher nel prepartita dello United contro il Liverpool. Come al solito Carragher, Neville e Keane, commentatori per Sky Sport Uk, erano in campo in attesa dell’inizio del match, ma Ronaldo ha salutato tutti tranne lui, completamente ignorato. Il video ha naturalmente fatto il giro del web.

Cristiano Ronaldo qui ignore Jamie Carragher 😂❤️pic.twitter.com/aWgRkQdHke — Manchester_united SN🇸🇳 (@senegal_mu) August 22, 2022