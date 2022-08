Carragher: «Nessun club vuole Cristiano Ronaldo, forse nemmeno il Manchester United»

Parole durissime quelle usate dall’ex giocatore del Liverpool, Jamie Carragher, per parlare del campione portoghese in un’intervista a Sky Bet.

«Ho sempre pensato che il suo ritorno fosse qualcosa di strano, sentivo che questo momento sarebbe arrivata, anche se Ronaldo avesse fatto bene. Quindi, ora la situazione è complicata per lo United perché altri club non lo vogliono. E penso che se chiedi a Ten Hag, non credo che nemmeno lui lo voglia. E non sono davvero sicuro che lo spogliatoio del Manchester United voglia Cristiano Ronaldo al momento».