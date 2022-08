“Al Franchi i napoletani hanno offeso gli steward, il papà di Antonio litigava col servizio d’ordine”

Dopo le due belle pagine di ieri, il Corriere Fiorentino riporta versioni diverse da quelle circolate su Fiorentina-Napoli parlando di “altre fonti”

Il Corriere Fiorentino racconta la storia del piccolo Antonio, al quale gli steward hanno ‘consigliato’ di girare la maglia del Napoli al contrario per non avere problemi con i tifosi della Fiorentina, ma aggiunge qualche distinguo che suona come piccola giustificazione un po’ stonata dopo le due belle pagine dedicate ieri alla questione Franchi.

Dopo aver riportato il racconto del padre del bambino, il quotidiano aggiunge:

“Secondo altre fonti il bambino sarebbe stato accolto tranquillamente tra i tifosi viola, mentre il babbo litigava con gli steward. Comunque sia Antonio, come dimostra la foto, ha dovuto vedere la partita con la maglia al contrario”.

E poi un accenno alla curva Maratona.

“Non solo tribuna, però. Perché anche in Maratona ci sarebbero state tensioni tra tifoseria e servizio d’ordine. Ai napoletani seduti in quel settore, infatti, gli steward viola avrebbero chiesto di spostarsi e sedersi oltre il cordone di sicurezza. In tutta risposta, qualcuno di loro avrebbe iniziato a offendere e inveire, rischiando il parapiglia. Storia di una pessima domenica, fatta di offese, litigi, maglie al contrario, cori beceri e risse sfiorate”.