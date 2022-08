Adani: «Il Napoli è favorito su Ajax e Rangers, ma se la gioca anche con il Liverpool»

Lela Adani commenta sulla Gazzetta dello Sport i sorteggi di Champions di ieri. Il Napoli è finito nel gruppo A, con Ajax, Livepool e Rangers. Per Adani Spalletti può giocarsela.

«Il gruppo più “calcistico” di tutti, con squadre propositive. Parto dai Rangers che, sul solco di Gerrard, stanno tornando su grazie a Van Bronckhorst e al suo stile ispirato al Barcellona. Tilmann è attaccante giovane e versatile. Il Liverpool ha iniziato male la Premier, ma quando sta bene non ha quasi difetti. Il suo range è tra semifinale e finale di Champions. Vincerà un girone in cui vedo il Napoli leggermente favorito sugli scozzesi e sull’Ajax, che resta legata a Tadic e sforna sempre grandi talenti. Gli olandesi nei gironi della scorsa Champions hanno giocato meglio di tutti, anche del City. Molto però dipenderà da Anthony. Se resta e non va a Manchester, è uno che sposta. Ad oggi dico Napoli 40%, Ajax 35% e Rangers 25%. La squadra di Spalletti se la gioca anche con i Reds, anche se poi paga l’inesperienza, ma certe grandi potenzialità della rosa vanno verificate in campo».