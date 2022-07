Tuttosport: oggi incontro Ramadani-Cherubini per capire la fattibilità dell’operazione Koulibaly 

Alla Continassa vorrebbero spendere meno di 40 milioni, trattandosi di un over 30, “un punto di incontro sembra possibile, a patto che il Napoli decida di trattare”

In attesa di capire cosa ne sarà di De Ligt, sul quale è piombato forte il Bayern Monaco, la Juventus non sta ferma, ma pensa ad una soluzione per rinforzare la difesa. Soluzione che potrebbe essere Koulibaly, scrive Tuttosport.

“In attesa di capire se l’offerta irrinunciabile per l’olandese, tra i 90 e i 110 milioni, arriverà veramente da Londra o dalla Baviera, il ds Federico Cherubini inizia le manovre di contrattacco. E la ripartenza della Juventus, dopo giorni di ragionamenti e analisi sui difensori “prendibili”, inizia da Kalidou Koulibaly”.

Per Allegri e per la dirigenza il senegalese è il preferito, sia per l’esperienza che per le caratteristiche tecniche, oltre che per la situazione contrattuale.

“Tutti motivi che spingono i bianconeri a tentare l’affondo per il senegalese. Provarci, non significa sempre riuscirci nel mercato. Ma intanto in giornata, stando a quanto filtra dai salotti delle trattative, la Juventus tra un incontro e l’altro troverà il tempo per una chiacchierata con Fali Ramadani, atteso a Milano proprio come Cherubini. L’incrocio tra il ds juventino e l’agente di Koulibaly servirà per fare il punto sulla situazione di KK e soprattutto per capire se una offensiva sia effettivamente realizzabile. Il club di ADL parte da una valutazione di 40 milioni. Alla Continassa, trattandosi di un over 30, vorrebbero spendere meno. Un punto di incontro sembra possibile, a patto che il Napoli decida di aprire un tavolo con la Juventus. Salvo cambi di programma, la chiacchierata tra i bianconeri e Ramadani sarà utile anche sul fronte Nikola Milenkovic (Fiorentina), pure lui assistito dal procuratore di KK e con il contratto in scadenza nel 2023”.