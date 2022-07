Tamberi: «Mio padre? Sarebbe stato più semplice se ognuno di noi avesse potuto scegliere»

A La Stampa: «Nella parte finale della rincorsa sento una frustata nel nervo, come un ago che si infilza. Non c’è farmaco che tenga, ma niente alibi»

La Stampa intervista Gianmarco Tamberi. Arriva al Mondiale in Usa separato in casa con il padre allenatore, Marco. E fisicamente non se la passa bene.

«È un momento di grande difficoltà, fino al 7 luglio ho cercato di fare qualsiasi cosa per risolvere i guai, dopo ho iniziato a pensare a come saltare con il problema».

Che tipo di dolore avverte?

«Nella parte finale della rincorsa, dove accelero sento una frustata nel nervo e mi irrigidisco: come un ago che si infilza quando entro in curva alla massima velocità. E non c’è farmaco che tenga».

I problemi con il tecnico dipendono dalla mancanza di fiducia?

«Adesso non è interessante pensarci. È qua, mi segue come allenatore, l’obiettivo sono i Mondiali. Si è già detto troppo. Sarebbe stato più semplice se ognuno avesse potuto fare le proprie scelte. A posto così, non è il momento di discutere».

Si è mai chiesto se renderebbe allo stesso modo senza angosce?

«Io devo stare spalle al muro, è lì che devi per forza volare. Non voglio il paracadute».

Si mette sul podio?

«Impossibile fare previsioni, la mia carriera è una montagna russa. Sono qui per giocarmela e con le gare che ho fatto fino a oggi una sola volta avrei superato le qualificazioni. Però niente alibi».