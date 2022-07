Sky: è fatta per Bernardeschi al Toronto, manca solo la firma

Anche Bernardeschi, dopo Criscito e Insigne, sarà un giocatore del Toronto. L’accordo è stato trovato. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.

“Federico Bernardeschi sarà il prossimo giocatore italiano ad approdare in Mls. L’ex Fiorentina e Juventus ha infatti ribadito, anche nelle ultime ore, la sua volontà di accettare il trasferimento al Toronto. Manca quindi solo la firma per completare il passaggio a parametro zero, ma ormai la strada è delineata”.