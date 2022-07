Premier League, il club del giocatore accusato di stupro era al corrente della denuncia da un anno

Il nome del calciatore e quello del club restano sconosciuti. Scotland Yard fa sapere che la prima denuncia risale all’agosto 2021

La Gazzetta dello Sport dà altri dettagli relativi alla questione del calciatore di Premier League accusato di tre stupri da due differenti donne. Il suo nome è ancora ignoto, viene tenuto nascosto per evidenti questioni di privacy. Di lui si sa che si tratta di una star internazionale e che avrebbe dovuto disputare il Mondiale in Qatar. E’ stato arrestato lunedì a Londra e rilasciato su cauzione dopo 30 ore di interrogatorio. Tre gli stupri che gli vengono imputati. Uno sarebbe accaduto a giugno, in una località del Mediterraneo: la denuncia alla polizia è stata presentata alla fine della scorsa settimana. Le altre due violenze, invece, si riferiscono al periodo tra agosto 2021 e marzo 2022.

Scotland Yard conferma di aver ricevuto denuncia formale contro il giocatore già nello scorso agosto e di aver passato inizialmente il caso ad una polizia straniera che aveva giurisdizione su di esso. In quella occasione, la polizia ha anche informato il club di Premier League a cui appartiene il giocatore, ignoto come il nome dell’accusato e la società ha deciso di non prendere provvedimenti.

Il giocatore non è stato ufficialmente sospeso dal suo club, anche se esso ha confermato al Telegraph di essere al corrente dell’indagine. Non è ancora chiaro se il giocatore, ora a piede libero, tornerà ad allenarsi.