Le accuse di stupro per il misterioso giocatore della Premier salgono a tre

Il giocatore, arrestato lunedì a Londra, è stato trattenuto per circa 30 ore prima di essere rilasciato su cauzione. E’ stato interrogato in merito alle accuse mosse contro di lui da un’altra donna che lo indica come l’autore di violenza sessuale nei suoi confronti in due circostanze diverse, ad aprile e giugno 2021. La donna avrebbe 20 anni. La prima accusa di stupro che gli era stata mossa, invece, si riferiva ad un episodio risalente al giugno 2022.

Scotland Yard ha emesso un comunicato ufficiale in cui scrive:

“Il 4 luglio, un’accusa di stupro di una donna di 20 anni è stata segnalata alla polizia. È stato riferito che il presunto stupro è avvenuto a giugno 2022. Il 4 luglio, un uomo di 29 anni è stato arrestato a Barnet con l’accusa di stupro e preso in custodia. Mentre era in custodia, è stato ulteriormente arrestato con l’accusa di due episodi di stupro che sarebbero stati commessi in aprile e giugno di 2021 contro una donna diversa, di 20 anni. Successivamente è stato rilasciato su cauzione fino ad agosto. Le indagini sono in corso”.

Il club a cui appartiene il giocatore è informato dell’accaduto. Non è chiaro – aggiunge il Telegraph – se il calciatore potrà giocare le amichevoli. La Premier comincerà il 5 agosto, il giocatore dovrebbe giocare i Mondiali.