Premier League, cade una delle tre accuse di stupro a carico del misterioso calciatore 

Sul Guardian. Resta sotto inchiesta per due episodi di violenza. Era stato arrestato la prima volta il 4 luglio, poi si erano aggiunte altre due accuse

Secondo quanto riporta il Guardian, una delle tre accuse di stupro a carico del misterioso giocatore di Premier League è caduta.

Il giocatore, di cui non si conosce il nome, è stato arrestato il 4 luglio con l’accusa di stupro dopo la denuncia di una donna per un episodio risalente al giugno di quest’anno. Preso in custodia, il giocatore è stato successivamente arrestato per altre due accuse di stupri, che sarebbero avvenuti nell’aprile e nel giugno 2021 contro un’altra donna. La cauzione, inizialmente fissata per inizio agosto, è slittata a inizio ottobre.

Il giocatore ha continuato a giocare nella prima squadra del suo club la scorsa stagione e non è stato sospeso dal club dopo il suo arresto.