Pirateria, il Tribunale di Roma condanna Rojadirecta a risarcire Mediaset per mezzo milione di euro

Il Tribunale di Roma ha condannato Rojadirecta a risarcire Mediaset per mezzo milione di euro più interessi e spese legali. La notizia è data dall’emittente di Cologno Monzese con una nota ufficiale. Rojadirecta offriva in modo illegale la visione di partite di calcio ed altri eventi sportivi di cui Mediaset deteneva i diritti.

«Un altro passo avanti per la difesa dei contenuti degli editori dalla pirateria online. Il Tribunale di Roma con sentenza 11672/2022 emessa il 21 luglio ha condannato la piattaforma online Rojadirecta a risarcire Mediaset per violazione dei diritti d’autore audiovisivi con sfruttamento commerciale. Il Tribunale ha accertato la piena responsabilità̀ di Rojadirecta nell’aver messo a disposizione del pubblico in modo illecito e sistematico tutti i diritti sportivi acquisiti da Mediaset a partire dal 2010. Rojadirecta è stata condannata a risarcire Mediaset con la somma di 529.579,50 euro oltre a 24.786,00 euro per interessi e spese legali».