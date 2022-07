Napoli, per Juan Jesus e Petagna lavoro personalizzato in campo

Ottavo giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli di Luciano Spalletti. Il report pubblicato dal club per la seduta mattutina di allenamento dà qualche informazione sulla squadra. Vi si legge che Juan Jesus e Andrea Petagna hanno svolto allenamento differenziato.

Mattina di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo ha svolto lavoro tattico a tutto campo e partita a campo ridotto. Jesus e Petagna hanno svolto personalizzato in campo.