L’Inter ha già esaurito la quota abbonamenti (40mila), il Napoli ancora deve aprire la campagna

Il club nerazzurro ha già aperto la lista d’attesa per l’anno prossimo. Dal Napoli, invece, nessuna notizia. Eppure chi vorrebbe abbonarsi c’è

L’Inter ha già esaurito la quota abbonamenti. Sold out. Lo comunica il club che in una nota scrive che

“sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2022/23, essendo stato raggiunto il tetto fissato dalla società. L’ennesimo successo per i tifosi nerazzurri, che hanno fatto terminare in pochi giorni tutti i posti disponibili. Ci attende quindi un’altra stagione emozionante e ricca di nuove sfide da vivere insieme a San Siro”.

Sono circa 40mila gli abbonamenti già sottoscritti dai tifosi. Non solo ma l’Inter ha già aperto la lista d’attesa per la stagione 2023/24.

Una condizione che stride non poco con quella del Napoli. Non si hanno notizie della campagna abbonamenti del club azzurro. Una serie di rumors che sono stati puntualmente smentiti dai fatti. Ovviamente nessuno si aspetta che la campagna abbonamenti del Napoli vada esaurito nel giro di qualche giorno ma ci sono tifosi che vorrebbero abbonarsi e non ne hanno la possibilità semplicemente perché non sono stati ancora messi in vendita. È il solito modo autolesionistico di inimicarsi anche coloro i quali contestatori non sono.