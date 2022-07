Libero: Dybala è solo un colpo romantico, infatti lo cercano Napoli e Roma, piazze umorali per eccellenza 

Su Libero, Claudio Savelli scrive di Paulo Dybala, ancora senza squadra a un mese dall’inizio del campionato. Lo definisce un giocatore anacronistico, per cui il suo acquisto è semplicemente romantico: è uno che scalda l’ambiente, insomma, ma niente di più.

Ha pretese troppo alte, è difficilmente collocabile dal punto di vista tattico.

“Paulo è un numero dieci classico che il gioco contemporaneo non prevede. Nessun allenatore inserisce più una seconda punta nel suo scacchiere, tantomeno uno che aspetta il pallone per legare il gioco, che moltiplica i tocchi e che non cerca la profondità”.