Il Corriere Verona: il Napoli ha offerto 17 milioni per Giovanni Simeone

Dopo la partenza di Koulibaly, il Napoli è pronto a fare alcune entrate. Già l’altro ieri Gianluca Di Marzio aveva anticipato dell’interesse del Napoli per Giovanni Simeone, reduce da un grande campionato da 17 gol all’Hellas Verona. Qualora dovesse andare via Petagna (destinazione Monza), gli azzurri sferrerebbero l’attacco decisivo al centravanti argentino. L’edizione odierna del Corriere di Verona fa il punto sulla trattativa. Il Cholito interessa anche in Spagna.

La splendida compagnia del gol, composta con Caprari e Simeone, inevitabilmente si scioglierà per altri tragitti, tant’è che proprio il Napoli spinge forte per assicurarsi Simeone. Il Verona ha pagato al Cagliari 1,5 milioni per il prestito oneroso e 10.5 per il riscatto del cartellino dell’argentino, ora il Napoli ne mette sul tavolo 2 per il prestito con un obbligo fissato a 15, per un totale di 17. L’Hellas aspetta, perché per Simeone rimane l’interesse del Siviglia e del Valencia. La via della Spagna è sempre aperta.