Il misterioso giocatore di Premier League accusato di stupro continuerà a giocare in prima squadra 

Lo ha annunciato il suo club (di cui non si conosce il nome) in una nota riportata dal Guardian: “nega le accuse, può soddisfare i suoi impegni”

Il misterioso giocatore di Premier League accusato di stupro (le accuse, inizialmente tre, si sono ridotte a due) continuerà ad essere convocato in prima squadra dal suo club di appartenenza (ignoto come il nome del calciatore). Lo ha annunciato con una nota lo stesso club. Lo scrive il Guardian.

“Come affermato in precedenza, abbiamo confermato che il giocatore nega le accuse. La polizia ha rilasciato una dichiarazione dicendo che non procederanno su una delle accuse e il giocatore ha avuto la sua cauzione estesa in attesa dell’esito delle indagini. Non ci sono stati addebiti e il giocatore può adempiere ai suoi impegni professionali. Prendiamo sul serio i nostri impegni e le nostre responsabilità e abbiamo seguito le nostre politiche e procedure di salvaguardia. Terremo la questione sotto stretta considerazione e riesamineremo ulteriormente se le circostanze cambiano”.