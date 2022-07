Il mercato in uscita dell’Inter: eppur si muove. Lazaro al Toro, Sanchez verso il Marsiglia

Eppur si muove. Parliamo del mercato in uscita dell’Inter. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. I nerazzurri si sono liberati dell’ingaggio lordo di Lazaro, 2,5 milioni di euro. Se se ne andasse pure Sanchez, poi, l’Inter risparmierebbe almeno 5 milioni, la metà dei 10 che andrebbero garantiti per tutta la prossima stagione.

L’altra novità è un’apertura fino a ieri impensabile, quella di Sanchez al Marsiglia. Addirittura in Francia c’è chi ieri ha parlato di accordo in dirittura d’arrivo. All’Inter non risultava, a ieri sera, uno stato d’avanzamento simile dell’affare. Ma che qualche colloquio sia in corso, è ipotesi confermata. Un abboccamento che va avanti da settimane.