Il Manchester United in spending review: senza Champions ridotti del 25% gli stipendi dei calciatori

Lo scrive il Manchester Evening News. Ronaldo, che ha chiesto la cessione, è passato da 25 a 18 milioni di sterline l’anno

La mancata qualificazione in Champions League ha innescato la riduzione automatica del 25% di tutti gli stipendi dei calciatori. Lo scrive il Manchester Evening News, che specifica che si tratterebbe di uno dei motivi che hanno portato Cristiano Ronaldo a chiedere la cessione ai Red Devils. La star portoghese, infatti, in ossequio alla spending review, ha visto il suo stipendio ridursi da 25 milioni di sterline a stagione a circa 18 milioni e mezzo, e non ha accettato di buon grado la situazione. Chiaramente, si tratta solo di uno dei motivi che portano Cr7 a spingere per un trasferimento: la priorità, per Ronaldo, sarebbe quella di giocare la prossima Champions League.