Espn: il Manchester United non vuole Ronaldo al Chelsea, meglio al Bayern o al Napoli

Nulla in contrario alla sua partenza a patto di assumersi il costo di 30 milioni di euro del suo ingaggio (bazzecole). Al Chelsea no, è una concorrente per la qualificazione in Champions

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United e lo United non piange. È quanto scrive Espn. Secondo l’emittente, lo United sarebbe disponibile a lasciar partire Ronaldo se un club al di fuori della Premier League è pronto a sostenere i costi del suo ultimo anno di contratto, costi che sono di 500mila sterline a settimana vale a dire 26 milioni sterline vale a dire 30 milioni di euro. Bazzecole.

Il trasferimento al Chelsea sarebbe sgradito al Manchester United perché andrebbe a rafforzare una dirette concorrente nella corsa alla qualificazione in Champions. Espn scrive che ci sarebbe decisamente

meno resistenza all’interno dello United se l’accordo fosse stipulato con il Bayern, con il Napoli o qualsiasi altra squadra europea che può ancora emergere come potenziale destinazione.

Espn riferisce che fonti interne al club hanno rivelato che l’addio di Ronaldo accelererebbe il programma di ricostruzione di Ten hag. Il club è deluso dall’atteggiamento del portoghese che solo adesso – a cinque settimane dal via della stagione – ha espresso il desiderio di lasciare l’Old Trafford per giocare in Champions League la prossima stagione.