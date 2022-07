Il Guardian e la demenza: il rugby dovrebbe agire ora, prima che un tribunale lo riconosca responsabile

Sul Guardian un articolo su rugby e demenza. Il succo del discorso è questo: se il mondo del rugby si aspetta che scompaia la bufera senza prendere accorgimenti sbaglia, perché sta per essere travolto in pieno dal disastro. Occorre intervenire subito.

La settimana scorsa l’ultimo caso segnalato, quello di Ryan Jones, ritiratosi perché gli è stata diagnosticata la demenza, encefalopatia traumatica cronica (CTE), quella derivante dai troppi urti con la testa. Una malattia troppo frequente nel rugby come in tutti gli sport di contatto.

È in corso una causa, intentata contro alcuni organi di governo da giocatori veterani. Gli organi di governo dovrebbero prepararsi ora, indipendentemente dalla certificazione di eventuali colpe, scrive il Guardian.

“Lo scenario migliore è che le diagnosi fatte ai giocatori di probabile CTE siano sbagliate. Il danno cerebrale che hanno subito è innegabile, ma le condizioni che ne derivano sono degenerative? In altre parole, moriranno per esse? Solo il tempo può rispondere a questa domanda, ma l’esperienza del football americano non è incoraggiante”.

Il dottor Adam White, direttore esecutivo della Concussion Legacy Foundation (Regno Unito), ha condotto una ricerca sull’esperienza delle famiglie colpite da CTE su entrambe le sponde dell’Atlantico.

«Penso che stiamo affrontando lo stesso problema. Non credo che ci siano prove o spiegazioni logiche per suggerire che il rugby sarà diverso. Potremmo avere un esordio leggermente più tardivo, dato che il football americano era solito iniziare forti contatti all’età di cinque anni, ma stiamo vedendo adolescenti e persone sui 20 anni con CTE laggiù».

Se qualcuna di queste condizioni segnalate dai giocatori si riveleranno degenerative, è chiaro che in lontananza si intravede una tempesta che si sta dirigendo verso il rugby. I malati di CTE necessitano di assistenza continua.

“Quasi sicuramente verrà il momento in cui saranno necessarie unità altamente specializzate solo per ospitare quegli ex giocatori. Il rugby si illude se pensa che tutto questo stia scomparendo. Che bello se gli organi di governo potessero farsi avanti per aiutare i giocatori ora, piuttosto che aspettare che un tribunale li ritenga responsabili”.