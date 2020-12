Rugby, 70 ex giocatori affetti da demenza pronti a fare causa alla federazione

Sul Messaggero. Uno di loro è l’inglese Thompson, che non ricorda nulla del mondiale vinto nel 2003. L’avvocato Boardman è in contatto con 100 rugbisti affetti da malattie neurodegenerative

Si moltiplicano i casi degli ex giocatori di rugby colpiti da malattie neurodegenerative. In 70, scrive il Messaggero, sono pronti a fare causa alla World Rugby (la Fifa ovale), la federugby inglese e quella gallese

Il quotidiano riporta l’ultimo caso emerso, quello di Steve Thompson, 42 anni, al quale è stata diagnosticata una forma di demenza precoce con probabile encefalopatia traumatica cronica”.

A volte Thompson non ricorda neanche il nome della moglie. Fa parte dei 70 pronti a fare causa. Tra gli altri c’è anche Carl Hayman, l’All Black numero mille della storia.

“Ora chiedono un risarcimento per le cure che dovranno sostenere e hanno persino ideato ‘quindici comandamenti’ per allenamenti e partite in sicurezza, chiedendo l’utilizzo della tecnologia del Dti per monitorare costantemente la salute degli atleti: una sorta di risonanza magnetica con una scansione ancora più sofisticata”.